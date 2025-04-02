Tayland’dan Doha’ya, oradan da Larnaka Havalimanı’na 40 kilo civarında hintkeneviri ile giden 26 yaşındaki Yunan kadın tutuklandı.

Rum radyosu ve diğer internet gazetelerinin haberine göre Larnaka Havalimanı’na 30 Mart’ta ulaşan ve beraberindeki iki valizde 40 kiloya yakın hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Yunan kadının uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesi üyesi olduğuna inanılıyor. Havalimanı’nda suçüstü yakalanan Yunan kadın dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.