Fransa, Yunanistan, Lübnan ve Güney Kıbrıs liderlerinin fiili, yeni Suriye rejimi başkanının ise telekonferans aracılığıyla katıldığı Paris’te gerçekleştirilen Suriye konferansında belirlenen şartlı yol haritası dün açıklandı.

Yol haritasındaki şartlar arasında Suriye’nin deniz bölgelerinin “Uluslararası Deniz Hukuku ve BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi"yle sınırlandırılması da var. Fileleftheros’un haberine göre, gerçek bir kapsayıcı hükümet, göç akışının etkin denetimi, iyi komşuluk ilişkilerinin ilerletilmesi, uluslararası hukuka saygı ve Hristiyanlar da dahil azınlıkların korunması için bazı taahhütler üstlenilmesini öngörülüyor.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, yaptırımların daimi kaldırılmayacağını ve bazı şartların yerine getirilmesine bağlı olacağını açıkladı.

Rum hükümet kaynakları, öngörülenlerin tutarlı ve ölçülebilir şekilde hayata geçirilmesinin, Suriye’ye yönelik yaptırımların, uluslararası ortaklarla tam mutabakat ve BM kararlarına tam uyumla, aşamalı ve geri çevrilebilir şekilde kaldırılması prosedürünün başlamasının ön şartı olduğunu söyledi.

Yol haritasıyla Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması destekleniyor. AB çerçevesinde diğer yaptırımların kaldırılmasında mutabık kalan Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, diğer uluslararası ortaklarının da aynı şeyi yapmasını başarmak ve Suriye’deki durumu yakından takip etmek için çabalamaya devam edecek.

Suriye makamlarının uluslararası örgütlerle teröre karşı etkin koordinasyonu ve vatandaşlarının etkin korunması şartıyla Suriye’ye mali yardımın artırılması taahhüt edildi.

Uluslararası bağışçıları, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri ve uzmanlaşmış kurumları bir araya getirecek, insani yardımı yeniden yapılanmayla bütünleştiren bölgesel bir yaklaşıma da destek beyan edildi.

Suriye’nin deniz bölgelerinin, uluslararası deniz hukuku ve BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında sınırlandırılmasına destek verildi. Son olarak Suriye’nin egemenliğine saygı beyan edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, “bazı konulardaki gelişmelere bağlı olduğunu” söyledi.

Gerek Suriye, gerek Lübnan konularının ele alındığı konferansta geçici Suriye devlet başkanı ile görüşme yapıldığını kaydeden Hristodulidis, gündeme getirilen konulardan birinin de “kapsayıcı hükümet olması, kısa süre önce Suriye’de sivillerin milliyetleri ya da dini kökenlerine göre mağdur edildiği durumlara son verilmesi ve özellikle 1982 Deniz Hukuku olmak üzere uluslararası hukukun hakim olması” olduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu konuların bir metne girdiğini ve Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması tartışmalarının bu ön şartlara bağlı olduğunu belirtti. Hristodulidis, “Yaptırımların kaldırılması daimi olmayacak ve söylediğim konulardaki gelişmelere bağlı olacak” dedi.

Haravgi haberi “Suriye’ye Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasını Bazı Konulardaki Gelişmeler Belirleyecek… Başkan: ‘Sivil Halkın Mağduriyeti Konusu Gündeme Getirildi’” başlığıyla verdi.