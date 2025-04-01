İngiliz medyası için çalışan gazeteci Matt Kennard’ın bilgilerinin, bir kez daha, Güney Kıbrıs ve İngiliz üslerinin, casusluk veya bilgi hizmetleri merkezini teşkil ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Turist Kılığına Giren Casuslar” başlıklı haberinde İngiliz medyası için çalışan Matt Kennard’ın, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski ajanı Edward Joseph Snowden’in sızdırdığı gizli belgelere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ı, İngilizlerin ve Amerikalıların Orta Doğu’daki operasyonlarında üs olarak ortaya koyduğunu yazdı.

Kennard’ın geçtiğimiz Cuma günü “X” platformundan paylaştıklarına atıfta bulunan gazete Kennard’ın ABD ve İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden yaptıkları endüstriyel düzeydeki casusluğu ifşa ettiğini belirtti.

Gazete Kennard’ın bilgilerine atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’ın 1960 Kuruluş Anlaşması ihlalini teşkil etmesine bağlı olarak Amerikan bilgi servisinin varlığından haberdar olmadığını, Amerikalı casusların, çalışmak için İngiliz üslerine gittikleri zaman turist kılığında ülkeye giriş yaptıklarını yazdı.