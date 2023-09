Hristodulidis’in özel danışman ısrarı

Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’e özel bir danışman ataması gerektiği konusunu gündeme getireceğini vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla gittiği New York’ta önceki gün bir basın açıklaması yaptı.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün New York’ta basın açıklaması yaptığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine dikkat çektiğini yazdılar.

Gazete, “Kıbrıs Sorunu İçin Erdoğan-Guterres Görüşmesi Belirleyici Olacak” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda Erdoğan-Guterres görüşmesinin belirleyici olacağı iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Erdoğan-Guterres görüşmesinin, Guterres’in Kıbrıs sorununda izleyeceği tutum için belirleyici olacağını belirtti.

Guterres’le 22 Eylül'de kendisinin yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ise Hristodulidis, bugüne kadar kamuoyuna açıkladığı ve Guterres’e gönderdiği mektuplarda da yer alan, özel bir danışman ataması gerektiği konusunu gündeme getireceğini vurguladı.

Hristodulidis, gerek kendisi gerekse Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’taki temaslarının ana konusunun Kıbrıs sorunu olduğunu ve bu temasların BM Genel Sekreteri’nin bir özel danışman atamasının yolunu açmasını umut ettiğini belirterek temaslarında diğer iki ana başlığın ise enerji ve Güney Kıbrıs’a kaliteli yatırım çekilmesi olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, enerji konulu temasları çerçevesinde Exxon ve Chevron şirketleri başkanlarıyla görüşeceğini de vurguladı.

Öte yandan Hristodulidis, New York ziyaretinin amaçları konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, öncelikler arasında Kıbrıs sorununun ve müzakerelerin yeniden başlaması önkoşullarının yaratılmasının ötesinde enerji ve yatırımlar konularının da bulunduğunu ifade ettiğini yazdı.

Enerji konusunun, Rusya’nın Ukrayna işgalinin sonucu olarak Avrupa düzeyindeki konjonktürler ayrıca AB’nin enerji bağımlılığından kurtulması çabaları nedeniyle görüşmelerin merkezinde bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, İsrail Başbakanı ile varılan mutabakat neticesinde yıl sonuna kadar kararların alınması gerektiğini, bu bağlamda Chevron şirketleriyle görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Üçüncü hedefin ise kaliteli yatırımları özellikle Amerikan yatırımlarını çekmek olduğunu söyleyen Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Kombos’un Yunanistan, Mısır, İsrail Ürdün dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini ifade etti.