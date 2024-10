Hristodulidis ve Dimitriu bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu arasında dün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında geniş şekilde yer aldı.



Alithia gazetesi, Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun görüşme sonrasındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Dimitriu, kurumların bir araya gelmesi ve görüş alışverişinde bulunması gerektiğini ifade etti.

Tüm konuları kapsayan bir görüşme olduğunu ifade eden Dimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile meclisin gündeminde olan iç meselelerin yanı sıra (bugünkü)Ulusal Konsey toplantısı ışığında elbette ki Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de ele aldığını belirtti.

Dimitriu, Hristodulidis’in kendisine bilgilendirmede bulunduğunu, kendisinin de Hristodulidis’e parlamenter diplomasi yoluyla yerine getirilen misyonlar hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Çin’de gerçekleştirdiği temaslar hakkında da bilgilendirmede bulunduğunu söyleyen Dimitriu, bu hafta içerisinde yapılacak olan Kırım Zirvesine de katılacağını belirtti.

Haberi “Bilgilendirici Nitelikli Görüşme” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilk olarak New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşmede yaşananlar konusunda Dimitriu’ya bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis kendi tezlerinden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “izlediği katı tutumdan” da söz etti.

Dimitriu ise açıklamaları çerçevesinde görüşme sırasında bütçe konusunu da ele aldıklarını, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Meclis Maliye Komitesi üyeleriyle görüşmeye başladığını söyledi.

-Londra’dan memnuniyet

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde İngiltere Hükümetinin, New York’ta 15 Ekim’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki gayriresmi üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Haber Ajansı’nın(KİPE), Londra’nın gayriresmi görüşmenin yapılmasına yönelik reaksiyonu ve tüm garantör taraflarla genişletilmiş bir görüşmeye katılma perspektifini nasıl gördüğünü yorumlamasını istemesi üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, New York’taki görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İngiliz yetkili, garantör ülke ve tüm tarafların dostu olarak Birleşik Krallık’ın, Birleşmiş Milletler’in çabalarına destek verdiğini belirtti.