Politis ve diğer gazeteler, Alman uyruklu Ewa Isabella Kunzel’in, Larnaka Havaalanında tutuklanması sırasında kendisine imzalatılan ve bagaj ve kişisel eşyalarının aranmasına izin verdiği belirtilen kağıtta oynama yapıldığı gerekçesiyle açtığı karşı davanın duruşmasının dün görüldüğünü, iki polisin tanık olarak dinlendiğini yazdılar.

Gazete, Kunzel’in avukatının, müvekkilinin Larnaka Havaalanında tutuklanması sırasında, bagajlarının ve kişisel eşyalarının aranması için müvekkilinden alınan İngilizce dilindeki yazılı beyanın müvekkili tarafından yazılmadığını, müvekkilinin İngilizce bilmediğini ve kendisine tercüman sağlanmadığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Kunzel’i tutuklayan iki polis ise verdikleri ifadelerde, aranma belgesine İngilizce onay yazısının Kunzel tarafından elle yazıldığını, Alman dilinde bir tercümanın telefonla aranarak, tutuklanma için gerekli tüm tercümeleri Kunzel’e çevirdiğini ve Kunzel’in İngilizce bildiğini iddia ettiler.

Mahkeme, söz konusu belgedeki yazının Kunzel’in el yazısı olup olmadığının tespiti için uzman raporu hazırlanması talimatını verirken, tutuklanma sırasında el konulan emareler de mahkemeye sunuldu.

Gazete, emareler arasında üç cep telefonu, bir tablet, bir laptop ve “Kayim Development Group” logosunu taşıyan, Kunzel tarafından imzalı belgeler bulunduğunu belirtirken bir sonraki duruşmanın 11 Nisan Cuma günü yapılmasının kararlaştırıldığını da aktardı.