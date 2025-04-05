Fileleftheros’un haberine göre, Rum Nüfus Kayıt Dairesi temsilcisi Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne yaptığı açıklamada, sistemdeki açığın adını vermediği bir Kıbrıslı Türk’e üzerinde farklı fotoğraflar bulunan beş belge verilmesiyle ortaya çıkarıldığını ve bunu önlemek için 2026 yazında yeni bir yazılım kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Nüfus Kayıt Dairesi yetkilisi, gelecek yılın Haziran ayı civarlarında kullanılmaya başlanacak yeni yazılımın kimlik-pasaport başvuruları sırasında verilen fotoğrafları, sistemde kayıtlı mevcut fotoğrafla karşılaştırma ve verilen fotoğrafın özgünlüğüne karar verme yetisine sahip olacağını açıkladı.

Yetkili, Rum Sayıştay Başkanlığı raporuna da giren olayda, Kıbrıslı Türk’ün kimlik ve pasaport değişimlerinde farklı fotoğraflar vererek kimlik bilgileri aynı ancak fotoğrafları farklı beş belge elde ettiğini, bunu saptadıklarında da mevcut sistemdeki açığı da fark ettiklerini anlattı.