“Guterres sonuna kadar gitmeye kararlı”

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı ve üç ayrı müzakere masası önerisinin kendisine ait olduğu şeklindeki açıklamasına ve Kıbrıs sorununa ilişkin haberlere geniş yer verdi.



Politis gazetesi: “Antonio Guterres Sonuna Kadar Gitmekte Kararlı – Başkan’ın “Üç Masa” Önerisi Özlü Müzakerelere İlişkin” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum basınında yer aldığının aksine “üç ayrı müzakere masası” önerisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından değil kendisi tarafından yapıldığını belirttiği açıklamasına yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasının akabinde daha net bir izahatın Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’tan geldiğini, Kombos’un dün yaptığı açıklamada; Hristodulidis’in önerisinin “o an geldiğinde özlü müzakerelere ilişkin olduğunu” söylediğini aktardı.

Kombos, BM Genel Sekreteri’nin “bu yaklaşımın kullanışlı olduğunu kabul ettiğini” iddia ederek bu öneriyi nasıl değerlendireceğinin artık Genel Sekreteri ilgilendirdiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin açıkladığı genişletilmiş görüşmelerin, gerek içte gerekse BM tarafından yapılacak uygun hazırlıklarla, en kısa sürede gerçekleştirilmesini arzuladıklarını ifade eden Kombos, Hristodulidis’in üçlü görüşmede sunduğu önerilerin, Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetinin sadece kamuoyuna açıklanan değil, müzakere masasında da olan bir iyi niyet olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Kombos, “üç masa önerisinin metodolojiye ilişkin olduğunu, nasıl değerlendirileceğinin ise BM Genel Sekreterini ilgilendirdiğini” vurguladı.

Kombos ayrıca, genişletilmiş görüşmenin ne zaman olacağına dair şu an için net bir tarih bulunmadığını da ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise, genişletilmiş görüşmenin 2-3 ay içerisinde yapılmasının beklendiği iddiasında bulundu.

Gazete yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Guterres’in genişletilmiş görüşmenin önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yapılmasını istediğini belirtirken, Hristodulidis’in ise önceki günkü Ulusal Konsey toplantısında, “müzakereler için hazır olunması gerektiğini” vurgulayarak “Müzakereler bir kez başladığında geri dönüşü olmayacak. BM Genel Sekreteri sonuna kadar gitmekte kararlı” dediğini aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise: “Bir Sonraki Hedef Genişletilmiş Görüşmeler” başlığı altında verirken, Rum hükümetinin bir sonraki hedefinin genişletilmiş görüşmeler olduğunu ve hazırlıklara başlandığını yazdı.

Hristodulidis’in yeni geçiş noktalarının açılması konusunda liderlerin yapacakları görüşmenin de bir an önce yapılmasını arzuladığını belirterek dün yaptığı açıklamayla da topu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a attığını savunan gazete, haberin devamında Hristodulidis ve Kombos’un açıklamalarına da yer verdi.