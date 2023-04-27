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Güney’de “Öcalan’a özgürlük” sloganları

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PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Güney’de tutuklanan ve Almanya’ya iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın, kararı temyize götürmesi sonrasında mahkeme önünde “Kenan Ayaz’a özgürlük, Abdullah Öcalan’a özgürlük” sloganları atıldı

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Güney’de “Öcalan’a özgürlük” sloganları
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Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Cuma günü gerçekleştirilen duruşmada Almanya’ya iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın, kararı temyize götürmesi sonrasında önceki gün ilk duruşma gerçekleştirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kenan Ayaz’ın temyiz başvurusu için önceki gün Rum Yüksek Mahkemesi’ne götürüldüğünü, mahkeme çıkışında ise bir grup destekçisinin sloganlarıyla karşılandığını yazdı.
Ayaz’ı desteklemek için orda bulunan grubun Ayaz’ın mahkeme binası çıkışında “Kürdistan’a özgürlük, Kenan Ayaz’a özgürlük, Abdullah Öcalan’a özgürlük” sloganlarıyla karşıladıklarını belirten gazete, Ayaz’ın ise bilindik barış işaretiyle karşılık verdiğini aktardı.
Gazete, temyiz mahkemesinin 9 Mayıs, karar duruşmasının ise 16 Mayıs tarihinde yapılacağını vurguladı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL sözcüsü Yorgos Kukumas’ın önceki gün bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmesinin “tarihi bir ayıp olacağını” söylediğini aktardı.
Kukumas, Rum mahkemesinin “kimin terörist olup olmadığı konusunda Almanya ve Türkiye’nin görüşünü benimsediği” eleştirisinde bulunurken AKEL’in “Kürt toplumuna destek vermeye devam edeceğini” vurguladı.
 
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