Güney Kıbrıs'ta anketler

Yeni başkanını belirlemek üzere 5 Şubat’ta sandık başına gitmeye hazırlanan Güney Kıbrıs’ta yapılan son anketler adayların oy oranlarını yükseltmekle birlikte aralarındaki puan farkının değişmediğini gösterdi.

Politis’in “Üçü Kararsızların Terazisinde… Başkanlık Seçimi Öncesinde Noverna’nın Politis Hesabına Yaptığı Son Anket” başlığıyla sonuçlarını manşete çektiği ankette, sandığa gidip oy kullanacağını söyleyenlerin yüzde 32,7’si Nikos Hristodulidis, yüzde 26,4’ü Averof Neofitu, yüzde 24,4’ü Andreas Mavroyannis’e oy vereceğini söyledi. ELAM Başkanı ve başkan adayı Hristos Hristu yüzde 6,8 ile üç ana adaydan sonra en yüksek oy alan dördüncü aday olması dikkat çekti.

Gazete Averof Neofitu’nun DİSİ içerisinden aldığı desteği artırmış olmasına karşın, bu anketten, desteği Nikos Hristodulidis’e destek veren DİSİ’lilerden değil kararsız DİSİ’lilerden aldığını gösterdiğine dikkat çekti. Andreas Mavroyannis’in de AKEL’den aldığı yüzde 72’lik (12-19 Ocak) desteğin yüzde 80’e ulaştığını ekledi.

Anketin künyesinde Noverna Analytics & Research tarafından 20-26 Ocak döneminde, oy kullanma hakkı olan rastgele seçilmiş 854 kişi arasında yapılan, demografik seçmen profili dikkate alınarak dengelenmiş, yüzde 2,7 hata payı ile güvenilirlik oranının yüzde 95 olduğu kaydedildi.

Seçimin birinci turunda kime oy vermek niyetinde olunduğu genel sorusuna katılımcıların yüzde 26,5’i Nikos Hristodulidis, yüzde 21,4’ü Averof Neofitu, yüzde 19,8’i Andreas Mavroyannis, yüzde 5,5’i Hristos Hristu, yüzde 2,7’si Konstantinos Hristofidis, yüzde 2,7’si Ahilleas Dimitriadis, yüzde 1,6’sı Yorgos Kolokasidis, yüzde 0,9’u “diğer”, yüzde 1,3 “boş oy”, yüzde 12’si “oy kullanmayacağım/kararsızım” dedi, yüzde 4,7’si cevap vermeyi reddetti.

Seçimin birinci turunda sandığa gidip birine oy verecek olanların yüzde 32,7’si Nikos Hristodulidis, yüzde 26,4’ü Averof Neofitu, yüzde 24,4’ü Andreas Mavroyannis, yüzde 6,8’i Hristos Hristu, yüzde 3,3’ü Konstantinos Hristofidis, yüzde 3,3’ü Ahilleas Dimitriadis, yüzde 2,0’si Yorgos Kolokasidis, yüzde 1,1’, “diğer” cevabını verdi.

Oy kullanmalarının ne kadar kesin olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 74’ü “kesinlikle evet” , yüzde 17’si, “muhtemelen evet”, yüzde 4’ü “muhtemelen hayır”, yüzde 4’ü “kesinlikle hayır”, yüzde 1’i “henüz karar vermedim” dedi.

Birinci turda tercihlerindeki adaya oy vereceklerinin ne kadar kesin olduğu sorusuna: Averof Neofitu diyenlerin yüzde 88’i “kesinlikle evet”, yüzde 10’u “halen düşünüyorum”, yüzde 2’si “fikir değiştirmem kuvvetle muhtemel” cevabını verdi. Andreas Mavroyannis diyenlerin yüze 84’ü “kesinlikle evet”, yüzde 8’i “halen düşünüyorum”, yüzde 8’i “fikir değiştirmem kuvvetle muhtemel” dedi. Nikos Hristodulidis diyenlerin yüzde 81’i “kesinlikle evet”, yüzde 17’si “halen düşünüyorum” ve yüzde 2’si “fikir değiştirmem kuvvetle muhtemel” cevabını verdi.

Partililerin adaylara desteğini sorgulandığı soruya: AKEL’lilerin yüzde 80’i Andreas Mavroyannis, yüzde 13’ü Nikos Hristodulidis, yüzde 4’ü “diğer”, yüzde 3’ü “sandığa gitmeyeceğim/kararsızım” dedi. DİKO’luların yüzde 65’i Nikos Hristodulidis, yüzde 12’si Averof Neofitu, yüzde 9’u Andreas Mavroyannis, yüzde 4’ü Ahilleas Dimitriadis, yüzde 3’ü Yorgos Kolokasidis, yüzde 4’ü “sandığa gitmeyeceğim /kararsızım” dedi. DİSİ’lilerin yüzde 53’ü Averof Neofitu, yüzde 25’i Nikos Hristodulidis, yüzde 2’si Hristos Hristu, yüzde 2’si Andreas Mavroyannis, yüzde 1’i Yorgos Kolokasidis, yüzde 1’i Ahilleas Dimitriadis, yüzde 1’i Konstantinos Hristofidis, yüzde 1’i “boş oy”, yüzde 14’ü “sandığa gitmeyeceğim /kararsızım” cevabını verdi.



Ekim 2022, Kasım 2022, 12-19 Ocak 2023 ve 20-26 Ocak 2023’te yapılan anketlerde partilerin adaylarına verdiği destek oranları ise tabloya şöyle yansıdı: AKEL’lilerden Andreas Mavroyannis’e: Ekim 2022’de yüzde 59, Kasım 2022’de yüzde 65, 12-19 Ocak 2023’te yüzde 72, 20-26 Ocak’ta yüzde 80. DİKO’lulardan Nikos Hristodulidis’e: Ekim’de yüzde 68, Kasım’da yüzde 68, Ocak’taki ilk ankette yüzde 61, son ankette yüzde 65. DİSİ’lilerden Averof Neofitu’ya: Ekim’de yüzde 41, Kasım’da yüzde 41, Ocak’taki ilk ankette yüzde 48, son ankette yüzde 53

Kararsızların partisel profilleri: AKEL’liler yüzde 13, DİKO’lular yüzde 9, DİSİ’liler yüzde 30, ELAM’lılar yüzde 4, EDEK’liler yüzde 3, Ekologlar yüzde 2, “diğer” yüzde 5, “sandığa gitmeyeceğim/cevap vermek istemiyorum” diyenler yüzde 34.

Ankette, seçmenin ikinci turdaki niyetleri de yoklandı. Buna göre Averof Neofitu ve Andreas Mavroyannis arasında geçecek ikinci turda sandığa gitmek niyetinde olanlardan Neofitu’ya oy verecekler yüzde 36, Mavroyannis’e oy verecekler yüzde 34. Boş oy atacağını söyleyenler yüzde 7, sandığa gitmeyeceğini/kararsız olduğunu söyleyenler yüzde 23

Averof Neofitu ile Nikos Hristodulidis arasında geçecek ikinci turda sandığa gitmek niyetinde olanların yüzde 28’i Neofitu, yüzde 44’ü Hristodulidis’e oy verecek. Yüzde 5’i boş oy atacağını, yüzde 23’ü sandığa gitmeyeceğini/ kararsız olduğunu söyledi.

Andreas Mavroyannis ve Nikos Hristodulidis arasında geçecek ikinci turda sandığa gitmek niyetinde olanların yüzde 26’sı tercihini Mavroyannis’ten, yüzde 47’si Hristodulidis’ten yana kullanacak. Boş oy atacağını söyleyenler yüzde 5, sandığa gitmeyeceğini/kararsız olduğunu söyleyenler yüzde 22.

Alithia “An Be An Sönüyor” başlıklı haberinde künyesini vermediği ancak CMRC’nin RİK hesabına yaptığı ve RİK’in dün akşam sonuçlarını yayımladığı ankette Nikos Hristodulidis’in seçmenden aldığı desteğin yüzde 26,5’e düştüğünü, Averof Neofitu’nun aldığı desteğin yüzde 22,5’e yükseldiğini ve Andreas Mavroyannis’in yüzde 21 destek aldığını yazdı.

Habere göre aynı şirketin daha önce yaptığı ankette Hristodulidis yüzde 29,5, Neofitu yüzde 21,5 ve Mavroyannis yüzde 20,5 destek bulmuştu.

Omega TV’nin Metron Analysis’e yatırdığı ankette ise -sandığa gitme niyetinde olan yüzde 77 temel alınarak yapılan hesaplamada- Hristodulidis yüzde 28, Neofitu yüzde 26, Mavroyannis yüzde 23, -sandığa gitme niyetinde olan yüzde 89 temel alınarak yapılan hesaplamada- Hristodulidis yüzde 27, Neofitu yüzde 25, Mavroyannis yüzde 23 destek alıyor göründü.

Haravgi ise RİK hesabına yapılan ve dün akşam yayımlanan anketin sonuçlarını “Mavroyannis’in Yükseliş Trendi Sürüyor” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre “belirlenmiş oy verme niyeti” temelli hesaplamada Hristodulidis yüzde 32, Neofitu yüzde 27, Mavroyannis yüzde 25,5 oy alıyor.

Sigma TV’nin de dün bir anket yayımladığını kaydeden gazete bugün seçim yapılmış olsa Hristodulidis’in oyların yüzde 30,3’ünü, Neofitu’nun yüzde 22,8’ini ve Mavroyannis’in yüzde 22’sini alacağını, onları yüzde 4 ile Hristos Hristu’nun izlediğini kaydetti.

Habere göre Alpha tarafından yaptırılan ankette, “bu Pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 31,9’u Hristodulidis, yüzde 22,9’u Mavroyannis ve yüzde 20,1’i Neofitu cevabını verdi.

