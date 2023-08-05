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Güney'de son 18 ayda 18 kişi boğularak hayatını kaybetti

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Güney'de son 18 ayda 18 kişi boğularak hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs’ta son 18 ay içerisinde 18 kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, cankurtaranların 418 kritik duruma müdahale ettiğini ve en fazla boğulma olayının, “Mağusa bölgesi” sahillerinde meydana geldiğini yazdı.
Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’taki sahillerde görev yapan 360 cankurtaran bulunduğu ve 70 kişiye daha ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
 
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