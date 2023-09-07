Güney'de sigortalı Kıbrıslı Türk sayısı 3 bin 143

Rum basınında yayınlanan ve çalışan sayısının yer aldığı tabloda Kıbrıslı Türklere de yer verildi.
Haberde, 3 bin 57 Kıbrıslı Türk’ün özel veya yarı özel, 21 Kıbrıslı Türk’ün kamuda maaşlı çalıştıkları, 20 Kıbrıslı Türk’ün ise kendi istekleriyle sigortalı oldukları, böylece 0.6 oranındaki sigortalı Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ise 3 bin 143 olduğu vurgulandı.
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