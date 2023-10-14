Güney alarmda

İsrail-Hamas savaşı ve çatışmaların Lübnan’a da sıçrama ihtimali, Güney Kıbrıs’ta ciddi endişe yarattı. Rum hükümeti, devletin tüm yetkili birimlerini alarma geçirdi. En büyük baş ağrısı, Güney Kıbrıs’a yönelik yeni bir toplu mülteci dalgası ihtimali

Güney Kıbrıs’ta Ulusal Konseyi'nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında önümüzdeki Pazartesi günü sabah saat 8’de bölgedeki gelişmelerle alakalı olarak toplanacağı haber verildi.

Ulusal Konseyi'nin, Hamas’ın İsrail karşısında başlattığı saldırılar ve Orta Doğu’da yaşanan krizin ardından bölgede şekillenen durumla ilgili bilgi almak ve bunu tartışmak için pazartesi sabahı toplanacağını yazan Haravgi gazetesi, Ulusal Güvenlik Konseyinin de önceki gün Hristodulidis başkanlığında yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptığını kaydetti.

Gazete, haberde adı belirtilmeyen “hükümet kaynaklarına” dayanarak, önceki günkü toplantı sırasında bölgede şekillenen durum ışığında Rum makamları tarafından alınan ihtiyati tedbirlerle ilgili fikir teatisinde bulunulduğunu belirtti.

Toplantıda olası ekonomik etkilerin yanı sıra Filistin veya Suriye’den gelmesi beklenen yeni mülteci dalgasının da ele alındığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın geniş bölgede oynayabileceği rolle bu çatışmaların gerek enerji, gerek de Kıbrıs sorunuyla ilgili ulusal konuların ileriye götürülmesini nasıl etkileyeceğinin de toplantıda ele alındığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Mülteci Dalgasıyla İlgili Korkular- Lefkoşa İsrail Bölgesindeki Gelişmelerden Ötürü Teyakkuzda” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, İsrail’de yaşanan gelişme ve çatışmaların Lübnan’a da sıçrama ihtimalinin Lefkoşa Rum kesiminde ciddi endişe yarattığını yazdı.

Rum hükümetinin bunun üzerine durumu yönetmek için devletin tüm yetkili birimlerini alarma geçirdiğini kaydeden gazete, en büyük baş ağrısının Güney Kıbrıs’a yönelik yeni bir toplu mülteci dalgası senaryosu olduğunu ve bunun bu kişilerin misafir edilmesi için altyapılar aranması gerekeceği anlamına geldiğini belirtti.

Bunun haricinde Rum kesiminin Avrupalı ve diğer vatandaşların ülkeye tahliyesi ve akabinde ülkelerine güvenli bir şekilde götürülmeleri için “Estia” planının faaliyete geçirilmesiyle hali hazırda transit istasyonu rolünü üstlendiğini de kaydeden gazete, savaşın Lübnan’ın bölgelerine de sıçraması durumunda toplu gelişler olacağı ve bu kişilerin çoğunluğunun Rum kesiminde kalacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Bunun haricinde İsrail’deki savaş durumunun Güney Kıbrıs’ta da güvenlik sorunları yarattığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilikler yanı sıra yüksek riske sahip diğer noktalarda da çeşitli önlemler alındığını kaydetti.

Tüm bunların önceki gün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındığını yazan gazete, durumun Rum kesimi açısından ek bir talep yarattığını ve Rum kesiminin özellikle iyi ilişkiler muhafaza ettiği Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik dengeler bulmaya çağrıldığını ifade etti.

Arap ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin önceki gün Rum Dışişleri Bakanlığında toplantı yaptığını ve tezlerini ortaya koyduklarını kaydeden gazete, Türkiye’nin krizdeki rolü ve tutumunun Rum Yönetimi tarafından yakından takip ettiğini de ekledi.

