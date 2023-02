DİSİ’de işler karıştı

DİSİ Başkanı Neofitu, Rum lider Anastasiadis’i, DİSİ’nin seçimlerin ikinci turunda alacağı karara dolaylı olarak rehberlik etmeye çalıştığı konusunda suçladı

Güney Kıbrıs’ta iki adayın yarışacağı başkanlık seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, DİSİ partisinde işlerin karıştığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İç Savaş Çıkardılar- DİSİ Partisi İçindeki Anlaşmazlığın Fitili Böyle Ateşlendi” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, başkanlık seçimlerinin ilk turunu ikinci sırada tamamlayan bağımsız aday Andreas Mavroyannis’in her gün DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yla iletişim halinde olduklarına dair açıklamasının fitili ateşlediğini ve DİSİ partisinde açık bir savaşa yol açtığını yazdı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun geçtiğimiz Çarşamba akşamı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhinde yaptığı açıklamaların Anastasiadis’in tepkisine neden olduğunu yazan gazete, yakın çalışma arkadaşlarının yaptığı açıklamalardan Anastasiadis’in konuyla ilgili rahatsızlığının apaçık ortada olduğunu ve Anastasiadis’in, AKEL’in Mavroyannis aracılığıyla yeniden iktidara gelmesinin ülke yönetiminde oldukları 10 yıl boyunca yaptıklarının iptali anlamına geldiğini düşündüğünü iletti.

Gazete “DİSİ’de Açık Savaş” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise, DİSİ siyasi bürosu içinde ve dışında yapılan açıklamaların sağ kanatta açık bir savaş yaşanmasına neden olduğunu ve bunun DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i benzeri görülmemiş bir anlaşmazlıkla karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Gazete parti içerisinde üst düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların haricinde, adaylara destek belirtilmesi konusunda yapılan açıklamalarla ilgili olarak da bir iç savaş yaşandığını kaydetti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun geçtiğimiz Çarşamba akşamı RİK’e verdiği demeçte, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i, DİSİ’nin seçimlerin ikinci turunda alacağı karara dolaylı olarak rehberlik etmeye çalıştığı konusunda suçladığını yazan gazete, Neofitu’nun eleştirilerinin ardından DİSİ’lilerin Anastasiadis’in tepkisini beklediğini kaydetti.

Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarından İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios’un önceki gün yaptıkları açıklamanın ise var olan ortama ve şahsi olarak Anastasiadis açısından AKEL’i yeniden iktidara getirecek bir adaylığın desteklenmesinin ne anlama geldiğine işaret ettiğini yazan gazete, Kusios’un Brüksel’den yaptığı açıklamada, AKEL’le hiçbir zaman hiçbir konuda anlaşmadıklarını ve AKEL’in her zaman karşılarında olduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre, AKEL’le Kıbrıs sorunu, ekonomi, mülteci problemi, ülkenin Avrupa’ya ve batıya yönelimi, reformlar ve memleketin ilerlemesi konusunda hem fikir olmadıklarını ve hem fikir olmalarının da söz konusu olmadığını ifade eden Kusios, kendisinin hiçbir şekilde AKEL’in yeniden ülke yönetimini üstlenmesini kabul edemeyeceğini ekledi.

NEOFİTU’NUN AÇIKLAMASI

DİSİ içerisindeki durumun kontrolden çıktığını ve DİSİ Başkanı Neofitu’nun da bunun bir parçası olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, Neofitu’nun önceki akşam yaptığı açıklamayla bunu bir nebze de olsa yatıştırmaya çalıştığını ifade etti.

Açıklamasında, DİSİ’nin herhangi bir yöneticisi veya üyesinin yaptığı açıklama veya eleştiriye saygı duyulduğunu ifade eden Neofitu, içerisinde bulunan zor zamanlar ve zor kararlar arifesinde, herkesi kamuoyunda yaptığı açıklamaları karşılıklı saygı ve partinin birliğini göz önüne alarak yapmaya çağırdı.

Mavroyannis’in her gün kendisiyle iletişim içinde olduğuna ilişkin söylentileri de değinen Neofitu, bunun söylentiden ibaret olduğunu belirterek, gerek Hristodulidis, gerek Mavroyannis’le olan tek teması, görüşmesi veya kişisel iletişiminin geçen Pazartesi günü olduğunu ve başka bir şey olmadığını kaydetti.