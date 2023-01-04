Anastasiadis, hatalarını açıkladı

Rum lider Anastasiadis, görevi boyunca “benim hatam” dediği şeylerden ilkinin, vatandaşlık programlarında etkili bir denetim yapılmayışı olduğunu, ikincisinin de Suudi Arabistan şeyhinin özel uçağıyla seyahat etmesi olduğunu söyledi

Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gelen ay yapılacak olan Başkanlık seçiminin sonrasıyla ilgili önemli mesajlar göndererek, yeni yılda Güney Kıbrıs’ı da etkileyecek global ölçekteki zorluklara dikkat çekti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde dün, ikinci kısmı yayınlanan röportajında Anastasiadis, tüm dünyada hem dayanışma, hem de kriz yönetimi yeteneği gerektiren sorunlar bulunduğunu belirtirken, vatanın menfaatlerinin tüm ideolojilerin ve diğer unsurların üstünde tutulması gerektiğine vurgu yaptı ve kimsenin siyasi oyunlarına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Habere göre Anastasiadis, göreve geldiğinde borç içerisinde bir ülke devraldığını ve yeni vergiler getirmeden, hatta bazı vergileri de kaldırarak gelir garantili refah devleti inşa ettiklerini söyledi.

Anastasiadis, kendisinden sonra gelecek Başkan’a “Kıbrıs-Yarın” Ulusal Planı’nı miras bıraktığını ve bu planın 58 reform ile 75 yatırım eylemini kapsadığını; yani ekonomisi güçlü bir devlet bıraktığını belirtti.

Kurumsal rolü gereği, Başkanlık seçimiyle ilgili yorum yapmayı istemediğini kaydeden Anastasiadis, yine de hangi partiye mensup olduğunu görmezden gelmeyeceğini ve bu bağlamda daha önce kime destek vereceğini söylediğini ifade etti.

Anastasiadis, görevi boyunca “benim hatam” dediği şeylerden ilkinin, vatandaşlık programlarında etkili bir denetim yapılmayışı olduğunu, ikincisinin de hiçbir zaman kendi avukatlık bürosunun müşterisi olmayan Suudi Arabistan şeyhinin özel uçağıyla seyahat etmesi olduğunu söyledi.

Habere göre Anastasiadis, 30’dan fazla danışmanından bir ya da iki tanesinin, güvenini boşa çıkardığını da ifade ederken, çıkar sağlamak için hiçbir zaman görevini kötüye kullanmadığını kaydetti.

