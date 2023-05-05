“6 kişiye satış anlaşması önerildi”

Kuzey’deki Rum malları konusuyla ilgilenen Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı, Lefkoşa’da bir şirketin, Maraş’ta taşınmazı bulunan 6 kişiye, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla satış anlaşması önerisinde bulunduğunu belirtti

Fileleftheros gazetesi “Maraş Üzerinden Reaksiyon Testi” başlıklı haberinde, Kuzey’deki Kıbrıs Rum malları konusuyla ilgilenen Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı’nın Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Gazete, Hakkı’nın kapalı Maraş bölgesindeki bazı otellerin Kıbrıslı Rum sahipleri tarafından Kıbrıs Türk iş insanına satılması konusundaki açıklamasına atıfta bulunarak, tüm faaliyetin, her iki tarafın reaksiyonunu kaydetmeyi amaçladığı olgusunu da ihtimal dışı bırakmadığını yazdı.

Habere göre Metin Hakkı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin, Maraş’ta taşınmazı bulunan 6 özel ve tüzel kişiye, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla satış anlaşması/sözleşmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.

Metin Hakkı satış sözleşmesi çerçevesinde yıl sonunda belli bir miktarın ödeneceğini söylerken anlaşmanın mevcut aşamada yerine getirilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Metin Hakkı, kapalı Maraş bölgesinde 6 özel ve tüzel kişi tarafından otellerin satılmasına ilişkin imzanın, bu kişilerin, Maraş bölgesindeki taşınmazlarını satma isteğini gösterdiğini de belirtti.

Metin Hakkı, sonuç olarak Kıbrıs Türk makamlarının yapması gerekenin, bu satış isteğini tanıması, bundan faydalanması ve 1974 kayıtlı Kıbrıs Rum sahiplerini veya yasal mirasçıları için bir çözüm bulması olduğunu da ifade etti.

