Masa tenisinin tutkusu, yıllara meydan okuyan sporcularla buluştu!

Güner Baysal +40 Ferdi Veteran Ligi, muhteşem bir açılışla perdeyi araladı. Tribünlerde heyecan, masalarda kıyasıya rekabet ve dostluk rüzgârı esti!

40 yaş ve üzeri masa tenisi sevdalılarının buluştuğu bu özel ligde, her vuruşta hem deneyim hem de sporun kalbi hissedildi.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Her Çarşamba günü devam edecek olan karşılaşmalarda heyecan hız kesmeden sürecek!