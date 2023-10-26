Ziya Rızkı yarın törenlerle anılacak

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, Mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı 29’uncu ölüm yıl dönümünde yarın anılacak.

Girne’de bulunan Ziya Rızkı büstü önünde düzenlenecek ilk tören saat 09.30’da başlayacak. Törenin ardından yeniden düzenlenen Ziya Rızkı Meydanı’nın açılışı yapılacak.

İkinci tören ise saat 10.15’te Karaoğlanoğlu Mezarlığında kabri başında düzenlenecek.

