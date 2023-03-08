Zarar büyük

Sırdaş Mobilya’da önceki gün çıkan yangına kaynak makinesinden atılan kıvılcımların neden olduğu ve 2000 metrekarelik alanın kül olduğu açıklandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sırdaş Mobilya’da önceki gün çıkan yangına, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi.

Fabrikada tadilat çalışması yapıldığı ve kaynak makinesinin kıvılcımının hammaddenin üzerine sıçradığı ve yangına sebep olduğu belirtildi.

Yangında 2000 metrekarelik alanın yanarak kül oldu.

Polis, yangın sonucu fabrika içerisinde bulunan muhtelif makineler, üretimde kullanılan maddeler, şilteler ve fabrikanın tüm çatısının tamamen yandığını açıkladı.

Açıklamada, yangının Hasnihon Cyp. Otobak tamir atölyesine sirayet etmesi sonucu ise, tamir atölyesinin yıkama bölümünde bulunan bir adet salon araç, araç yıkama, kurutma, köpük ve road - balance makineleri, elektrikli süpürge, 5 adet klima dış ünitesi 20 metre uzunluğunda profilden demirden mamul çadır malzemesi ve 7 adet alüminyum pencerenin tamamen yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Sırdaş Mobilya, Lefkoşa’daki fabrikasının şilte bölümünde dün meydana gelen ve kısa sürede büyüyen feci yangın nedeniyle, kısa bir süre şilte üretimi ve teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, yaşanacak aksaklıktan dolayı müşterilerinden özür dileyen firma; koltuk, sandalye, çekyat takımları, mobilya, baza ve başlık bölümlerinin üretime devam ettiği belirtildi.

Yangına müdahale eden itfaiye, Sivil Savunma, Lefkoşa Türk Belediyesi, İntergaz, Arpalık ve tüm sanayi çalışanlarına teşekkür edildi.

