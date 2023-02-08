Zamanla yarış

Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafileye henüz ulaşılamadı. Aynı otelde bulunan ve Kıbrıs kafilesinden olmayan 12 cansız bedene ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında çalışmalar devam ediyor. KKTC’li kafileye henüz ulaşılamadı.

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Hotel'de kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi

Enkazda dün cansız bedenine ulaşılan bir kişinin Türkiye Turist Rehberleri Odaları Birliği'nin (TUREB) uygulama gezisine katılanlardan Ozan Koç olduğu öğrenildi. Önceki geceden bu yana otelin enkazından çıkarılan kişi sayısı 12. Otelde TUREB uygulama gezisine katılan 43 kişilik rehber kafilesi ile birlikte Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri de konaklıyordu.

Rehber kafilesindeki 43 kişiden 27'si enkazdan çıkarılırken, 4'ü yaşamını yitirdi, 16 kişi ise hala enkaz altında bulunuyor.

İsias Hotel'de kalan KKTC'li sporcu kafilesi de 39 kişiden oluşuyordu. 3 veli ve 1 öğretmen kendi imkanlarıyla enkazdan sağ kurtulurken, 24 öğrenci, 3 öğretmen ve 8 veli olmak üzere 35 kişi hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Son bilgilere göre enkazdan çıkan/çıkarılan kişi sayısı vefat eden 4 kişi ile birlikte 32 oldu. Enkaz altında toplam 97 kişinin olduğu kaydediliyor.

Öte yandan Kıbrıs’tan Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk, bazı sesler duyulduğuna dair ailelere bilgi verildiğini ancak hiçbir çocuktan hala haber alamadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin de bulunduğu Adıyaman’daki İsias Hotel’de önceki gece boyunca yapılan çalışmalarda Kıbrıs kafilesinden olmayan 10 cansız bedene ulaşıldığını ve çalışmaların hızlanarak devam ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Adıyaman’da çok can kaybı olacağına dair gözlemini paylaşarak, hava koşulları nedeniyle de sıkıntılar yaşandığını aktardı.

İsias Otel’de çok hassas bir çalışma yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Yavaş yavaş molozlar çekiliyor, insanları koruyabilmek adına çok yavaş yapılıyor. Çok hassas bir çalışma yapılıyor ki kaç tane çocuğumuzu kurtarabilirsek kurtaralım” diye konuştu.

Çavuşoğlu, önceki geceyi battaniyelerle enkaz başında geçirdiklerini de kaydetti.

Öte yandan KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de KKTC’den kafilenin de olduğu Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkazından ses geldiğini ve ekiplerin iki noktadan enkaza girmeye çalıştığını kaydetti.

Demirel “Çocuklarımızdan henüz çıkarılan olmadı. …” dedi.

Demirel, blokları kaldırmak için büyük bir vince ihtiyaç olduğunu ancak vincin henüz gelmediğini kaydederek, “Burası un ufak…Bir yerden ses geldi. Ekiplerimiz iki noktadan içeriye girmeye çalışıyor ama gördüğüm kadarıyla erişim çok zor. Beklemek de çok zor… Aileler isyanda” şeklinde konuştu.

