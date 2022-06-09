Zam endişesiyle, istasyonlara akın

Yakıta zam gelecek endişesi vatandaşı akaryakıt istasyonlarının yolunu tutmasına neden oldu. Vatandaşlar zamdan önce deposunu doldurmaya çalıştı





Akaryakıt fiyatlarına 14 gün önce yapılan 5.40 TL civarındaki olağanüstü artışın ardından yeniden zam beklentisi gündeme geldi, benzinciler de olası zammı doğruladı, kesin bilgi vermedi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıtın dünya piyasasındaki yükselişi ve Türk Lirası’ndaki erimenin devam etmesiyle akaryakıtta yeniden zam beklentisinin doğduğuna işaret etti.

Çağdal, “Bu yönde bir beklenti var, maalesef enerji fiyatları dünya piyasasında yükselmeye devam ediyor, TL değer kaybediyor. Bu durum da benzin ve mazota yansıyacak mı bekleyip göreceğiz. Buna devlet karar verecek” dedi.

Uzun zamandır sık sık akaryakıta çeşitlerine yapılan zamlar vatandaşı zor durumda bırakıyor, ülke ekonomisine de büyük bir darbe vuruyor. Zamların hemen ardından işletme maliyeti artan şirketler de zarar etmemek için sattıkları ürünlere bu zammı yansıtıyor. Böylelikle piyasadaki pahalılık devamlı bir şekilde artıyor. Dolar kuru veya petrol fiyatlarında yaşanan en ufak bir yükselme nedeniyle akaryakıt firmaları dağıtımı durduruyor, zam yapılınca piyasaya yakıt dağıtımına tekrar başlıyor. Bunun sebebi olarak hava şartlarına veya taşımadaki sorunlara bağlansa da, hemen arkasından zam geliyordu.

Son günlerde yakıt tedarikçileri bazı istasyonlara yine yakıt vermemeye başladı. Bunun üzerine istasyonlar, satışlarda temkinli davranarak müşterilerini mağdur etmemek için yoğun uğraş veriyor. Tüketicilerde ise her yakıt krizinden sonra zam yapılması nedeniyle endişe hakim oldu ve deposunu doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar istasyonlara akın ederek, zamdan önce depolarını doldurmaya çalışıyor.

Son zamda akaryakıtın litresine 5,4 TL dizele de 2,4 TL zam yapılmıştı. 26 Mayıs'tan itibaren itibaren akaryakıt şu fiyattan satılıyor: 95 oktan benzin 23.54'e, 98 oktan benzin 23.81’e, euro dizel 22.19'a, gaz yağı da 21.59 TL’ye satılıyor.

