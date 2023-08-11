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Zaifer, PGM 2’nci Yardımcısı olarak atandı

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Zaifer, PGM 2’nci Yardımcısı olarak atandı
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Zafer Zaifer, Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı olarak atandı.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre karar, 11 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.
Zaifer, Adli Polis Müdürü olarak görev yapıyordu.
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