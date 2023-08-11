Zaifer, PGM 2’nci Yardımcısı olarak atandı

Zafer Zaifer, Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre karar, 11 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.

Zaifer, Adli Polis Müdürü olarak görev yapıyordu.