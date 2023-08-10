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Zafer Zaifer, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı oldu

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Zafer Zaifer, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı oldu
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Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine, PGM- Adli Polis Müdürü Zafer Zaifer atandı.
Zaifer’in Atama Kararnamesi şöyle:
“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 31/2022 sayılı geçici 1’inci maddesi kapsamında, PGM Adli Polis Müdürü görevini yapan Polis Müdürü (3. Derece) Zafer ZAİFER'in ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”
 
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