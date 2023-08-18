YYK, 4 kuruluşa lisansı onayladı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), eksiksiz başvuru yapan 4 kuruluşa lisans verilmesi, kaçak yayıncılıkla mücadele edilmesi, yasa değişikliği yapılması ve sosyal sorumluluk projeleri gibi kararlar üretti.



YYK’dan yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdiği toplantılarda, Kurul’a başvuruda bulunan ve evraklarını tamamlamış olan kuruluşlara lisans verilmesi, kaçak yayıncılıkla mücadele edilmesi, yasada bazı değişiklikler yapılması ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi hakkında önemli kararlar aldı.



Lisans başvurularını görüşen YYK, Dijiturk ile Tivimivi isimli kuruluşlara ‘Aboneli Yayın Hizmet Sağlayıcı Lisansı’, Yeni Bakış WEB TV ile Kıbrıs Ayrıntı WEB TV isimli kuruluşlara da ‘WEB TV lisansı’ verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.



YYK toplantılarında, kaçak yayıncılıkla mücadele konusunda da önemli kararlar alındı. Buna göre YYK’dan lisans almadan yayıncılık faaliyeti yapan kuruluşların tespiti, haklarında soruşturma süreci başlatılması ve soruşturmanın takibinin yapılması amacıyla Kurul üyeleri Hüseyin Gürlek ile Mert Özdağ’ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.



Her türlü radyo, TV, WEB TV yayıncılığı, platform işletmeciliği ve Aboneli Yayın Hizmet Sağlayıcılığı yapan kuruluşların YYK’dan lisans alma zorunluluğu bulunuyor. Yayın lisansı olmadan bu faaliyetleri yapan kuruluşlar, suç işlemiş sayılıyor.



YYK, uzun zamandır kuruluşlardan gelen talepler ve uygulamada karşılaşılan zorlukların çözümü için ‘39/1997 Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nda bazı değişiklikler yapılması kararına vardı. Bu amaçla hazırlanan yasa çalışması, sürecin ileri götürülmesi adına Başbakanlık’ın takdirine sunuldu.

Yasada değişiklik çalışmasının amaçlarından bir diğerinin de 2022 yılında YYK’ya yönelik mükellefiyetlerinin tümünü yerine getirmemiş olan kuruluşlara bir defaya mahsus olarak ödeme kolaylığı sağlamak olduğu belirtildi.



Bu ayki YYK Yönetim Kurulu toplantısında, sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi kararı da üretildi.



Buna göre, medya okur yazarlığı, çevre bilinci, hayvan refahı ve ülke tanıtımı gibi konularda medya kuruluşları ile iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk projeleri hazırlanması ve hazırlanacak kamu spotlarının yayınlanmasını sağlamak amacıyla Sosyal Sorumluluk Komitesi oluşturulması kararlaştırıldı. Bu komitede görev alması için YYK üyeleri Hüseyin Gürlek, Yasemin Saban, Prof. Dr. Neriman Saygılı ve Mert Özdağ yetkilendirildi.

