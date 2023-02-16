Yürek yakan manzara

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.

