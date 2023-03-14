banner913
banner932
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
3 0
Napoli şampiyonluğa koşuyor
Napoli şampiyonluğa koşuyor
8 0
 
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
19 0
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
18 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
24 0
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
30 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
33 0
banner915

Yoldan çıktı, petrol istasyonuna daldı

banner476

Lefkoşa’da sigortasız araç kullanan 18 yaşındaki genç, Girne Kapısı bölgesinde yoldan çıktı ve önce kaldırıma sonra da petrol istasyonuna ait reklam panosuna çarptı

banner825
Yoldan çıktı, petrol istasyonuna daldı
banner931
Lefkoşa Girne Kapısı bölgesinde trafik kazası oldu, kazada yaralanan sürücü Didar Rustamov tedavisinin ardından aracının sigortası olmadığı için tutuklandı.
Kaza dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
18 yaşındaki Didar Rustamov, GP 757 plakalı aracıyla Kemal Aşık Caddesi'nden Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru ilerlerken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çıktıktan sonra Memo Petrol İstasyonuna ait reklam panosuna çarptı.
Kazada yaralanan Didar Rustamov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.
Rustamov'un sigortasız araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandığı belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.