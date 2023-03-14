Yoldan çıktı, petrol istasyonuna daldı

Lefkoşa’da sigortasız araç kullanan 18 yaşındaki genç, Girne Kapısı bölgesinde yoldan çıktı ve önce kaldırıma sonra da petrol istasyonuna ait reklam panosuna çarptı

Lefkoşa Girne Kapısı bölgesinde trafik kazası oldu, kazada yaralanan sürücü Didar Rustamov tedavisinin ardından aracının sigortası olmadığı için tutuklandı.

Kaza dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

18 yaşındaki Didar Rustamov, GP 757 plakalı aracıyla Kemal Aşık Caddesi'nden Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru ilerlerken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çıktıktan sonra Memo Petrol İstasyonuna ait reklam panosuna çarptı.

Kazada yaralanan Didar Rustamov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

Rustamov'un sigortasız araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandığı belirtildi.

