Yoldan çıktı, ağaca çarptı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza saat 09:20 sırlarında meydana geldi.
21 yaşındaki Yükselen Deniz, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, yönetimindeki NL 869 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yolun solundan çıkarak banketten aşağıya düşüp ağaca çarparak sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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