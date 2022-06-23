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Yolcular perişan oldu

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Yolcu taşıyan iki gemi, dün eylem dolayısıyla Mağusa Limanı'na uzun süre giremedi

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Yolcular perişan oldu
 
Ek mesai çalışmama eylemleri denizcilik işletmelerini de vurdu.
Filo Denizciliğe ait 135 ve Akgünler Denizciliğe ait 109 yolcu taşıyan iki gemi, dün eylem dolayısıyla Mağusa Limanı'na giremedi.
İki gemi, yolcularıyla beraber saatlerdir açıkta bekledi.
Yapılan girişimler sonucu gemiler, Mağusa Limanı’na yanaştı ve yolcular indirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘yolcu tahliyelerine başladıklarını’ duyurdu.
Arıklı, açıklamasında şunları kaydetti:
“Saatlerdir denizde bekleyen yolcu gemilerini nihayet rıhtıma aldık ve yolcuların tahliyelerine başladık. Hasta yolcuları ise ambulansla hastahaneye sevk ettik...
Meselenin çözümüne katkı koyan sendikacılar dahil herkese teşekkür ederim.
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