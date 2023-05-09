Yol kenarlarının hasat edilmesi için duyuru

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yangın tedbiri olarak, yol kenarlarının hasat edilmesi çağrısında bulundu.
Bakanlık’tan yapılan duyuruda, tahıl alanlarındaki yangınların büyük bir bölümünün çıkış nedeninin araçlardan atılan sigara izmaritleri olduğuna dikkat çekilerek, tedbir amaçlı, tahıl ekili yol kenarlarının hasat edilmesi ve hasadın toplanması çağrısında bulunuldu.
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