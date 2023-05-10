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Yol çöktü, kamyon içine düştü

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Mağusa’da kanalizasyon kazısı yapılan caddede çökme meydana geldi, yoldan geçen kamyon göçüğün içine düştü

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Yol çöktü, kamyon içine düştü
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Aylardır Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor
Mağusa’da kanalizasyon kazısı yapılan caddede çökme meydana geldi.
Sabah saatlerinde yoldan geçen kamyon göçüğün içine düştü.
Çukura düşen kamyon ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
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