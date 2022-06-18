Yoksullaşmaya dur diyeceğiz”

CTP lideri Erhürman, ekonomik ve demokratik yoksullaşmaya karşı dur diyecek girişimleri başlatacaklarını açıkladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “En geniş toplum kesimleriyle iş birliği ve dayanışma içerisinde yaşanılan ekonomik ve demokratik yoksullaşmaya karşı dur diyecek girişimleri başlatacaklarını ve ülke insanına ‘umudun var olduğunu’ anlatacaklarını” kaydetti.

CTP, “Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçmesi nedeniyle” başlattığı ziyaretler kapsamında, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ve Genel Sekreteri Burak Maviş ile görüştü.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, ekonomik ve demokratik yoksullaşmanın doruğa çıktığı bir dönemden geçildiği ve bundan dolayı büyük bir motivasyon ve umut yitimi yaşandığı kanaatinde olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun önünün kapalı olmadığını söyledi.

Erhürman, “müdahalelerin art arda yaşandığı bu dönemde, hükümetin Meclis’e getirdiği tasarıların ilkinin düşünceyi açıklama özgürlüğünü kısıtlama” yönünde olduğunu öne sürerek, bu yasa tasarısına gösterilen tepkilere işaret etti ve “Bu, Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği bir şey değildir” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de, yaşanan sıkıntılar karşısında tüm tarafların ortak noktada buluşup, eylem birlikteliğiyle hareket edip, toplumun önünü açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne karşı bir takım eleştirilerde bulunan Maviş, protokol içeriğinin toplumun yeniden tasarlanması yönünde olduğunu savundu ve özellikle eğitimle ilişkin maddelere dikkat çekerek, Öğretmen Akademisi’nin misyonunun ortadan kaldırılmaya ve öğretmenin niteliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.



