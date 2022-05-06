“Yok mu bu işe bakan biri?”

Dr. Bülent Dizdarlı, Girne girişindeki tabelanın durumuna tepki gösterdi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerden Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Girne ilçesinin girişindeki tabelanın durumuna tepki gösterdi.

Kısa zamanda yıpranan tabelanın kime yaptırıldığını soran Dizdarlı, “Yetkili kimdir bilmem ama bu yetkili kimse, bunca zamandır onu uyaracak, bir bakan müsteşar müdür buradan geçmedi mi ” ifadelerini kullandı. Dizdarlı ayrıca yenisini yaptırılamıyorsa mevcudun indirilmesi gerektiğini söyledi.

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Bir aydır buradan beridir her geçişimde aklımda deli sorular

1. Kısa zamanda yıpranan bu tabela kime yaptırıldı?

2. Yetkili kimdir bilmem ama bu yetkili kimse, bunca zamandır onu uyaracak, bir bakan müsteşar müdür buradan geçmedi mi?

3. Yok mu yahu bu işe bakan biri ?

Not: Yenisini yaptıramıyorsanız hiç olmazsa bu hilkat garibesini oradan indiriniz. Gelen geçen bize gülmesin.



