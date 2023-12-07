YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), eğitimin, insan haklarına saygının temeli olduğunu vurgulayarak, “Bu bilinci öğrencilere aşılamak, onların karakterlerini güçlendirmek sorumluluğumuzun bir parçasıdır” dedi.

YÖDAK, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öğrencilerin, eğitim sürecinde adil, özgür ve saygılı bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen mesajda, “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir ve bu bilinci öğrencilere aşılamak, onların karakterlerini güçlendirmek de sorumluluğumuzun bir parçasıdır” denildi.

Mesajda, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirebileceği, hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu bir eğitim ortamı için çaba harcamaya ve adil, özgür, eşit şartlarda yaşam için çalışmaya devam edildiği kaydedildi.