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YKP’de yeni parti meclisi

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Yeni Kıbrıs Partisi 15. Kurultayı yapıldı

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YKP’de yeni parti meclisi
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 15. Kurultayı, önceki gün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasında (KTÖS) yapıldı.
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ülke olarak çok zor zamanlardan geçildiğini belirtip, “Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini” ifade etti.
Kanatlı, “Kurultay’ın zamanından erken toplanmasının nedeninin Siyasal Partiler Yasası’ndan kaynaklanan sorunlar olduğunu 13. ve 14. Kurultay kesip hesaplarının incelenmesi sırasında Yüksek Mahkeme kararı ve Sayıştay raporları çerçevesinde özellikle bilançolarda düzenlemeler yapıldığını, bunların yeninden Kurultay’a onaya sunulması gerekliliği ortaya çıktığını” belirtti ve yasanın Yüksek Mahkeme tarafından “yanlış yorumlanmasından” kaynaklanan sorunlar olduğuna işaret etti.
YENİ PARTİ MECLİSİ 
YKP Parti mEclisi üyeleri şu isimlerden oluştu:
“Ahmet Hıdıroğlu, Alpay Durduran, Celal Devrim Önen, Cevdet Beysoydan, Devran Öztunç, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Yücel, Hüseyin Ağlamaz, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Rasıh Keskiner.”
Parti Disiplin Kurulu ise Oğuz Özen, Mustafa Noyan, Engin Ekici, Kemal Aktunç ve Serhan Gazioğlu’ndan oluştu.
Parti Disiplin Kurulu’nun daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyeceği de kaydedildi.
 
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