Yiyecek hırsızlığı da başladı

Ülkede açlık sınırı 8 bin TL’ye yaklaştı, yoksullaşmayla birlikte çaresiz insan sayısı da arttı. Polis bültenlerinde artık “marketlerde hırsızlık” haberleri yayınlanmaya başladı. Ozanköy’de bir süpermarkete giden 51 yaşındaki kadın, 151 TL yiyecek çalınca tutuklandı





Ülkede açlık sınırı 8 bin TL sınırına dayanırken, çaresiz insan sayısı da yükseliyor.

KKTC’de daha 3-4 yıl öncesine kadar markette hırsızlık suçlarına neredeyse hiç rastlanmıyordu.

Polis basın bülteninde önceki gün yer alan, “24.04.2022 ve 06.05.2022 tarihlerinde, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden isminin baş harfleri A.H. olan 51 yaşındaki kadının toplam değerleri 151 TL olan muhtelif yiyecek ve kişisel bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” ifadeleri büyük dikkat çekti. Ülke basınında bu tür haberlerin yer alma sıklığı giderek artarken, kimi polise şikâyetçi olan market sahibine, kimi haberi yapan gazeteciye, kimi de polise kızıyor. Ancak akademik çevreler, bu tür suçların önde gelen nedeninin (psikolojik rahatsızlık hariç) ekonomik sıkıntılar olduğuna işaret ederek, esas şikâyet adresinin yöneticiler olması gerektiğini vurguluyor.

YOKSULLUK, İŞSİZLİK, ÇARESİZLİK…

Sosyologlara göre, “Yoksulluk, suç işlemeyi etkileyen unsurlardan biridir; fakat ana belirleyici ve tek faktör değildir.”

Yoksulluğun, işsizliğin ve çaresizliğin yan yana gelmesi halinde suçun işlenme ihtimalinin ise çok büyük oranda arttığı bilimsel çalışmalarda yer alıyor. KKTC’de son birkaç yıldır, özellikle sosyolog, psikolog ve ekonomistler “ekonomik krizlerden” dolayı, bu tür küçük suçların dikkat çekecek derecede artacağına işaret ediyordu. Bugün gelinen noktada market, bahçe, yiyecek hırsızlığı, müstahdem tarafından sirkat gibi suçlar daha görünür hale geldi. “Yoksullar suç işler” algısının özellikle ekonomik refahı yerinde olan kesimler tarafından savunulduğunu belirten uzmanlar, bunun yanlışlığına da işaret ediyor.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ %31 ORANINDA AŞTI…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından önceki gün yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonu itibarıyla “açlık sınırı 7 bin 939 TL” düzeyine ulaştı. Bu düzey 6 bin 090 TL olan net harcanabilir asgari ücretten 1,849 (bin 849) TL daha fazla. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının net asgari ücretin %31 üzerinde olması, “Sadece sağlıklı beslenebilmek için dahi aldığı ücret yetmeyen çalışan kesim, diğer ihtiyaçları için ne yapacak?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Son bir yıl içerisinde asgari ücrete %41 oranında artış yapılırken, Nisan sonunda yıllık enflasyon %88.8, yıllık gıda enflasyonu ise yıllık %105 oranında açıklandı.



