Cumhurbaşkanı Tatar, futbol oynarken yaşadığı kaza ile ilgili “O an kaleci öne çıktı, topu uzaklaştırdı. Iskalamış olduk. Sonra dengemi kaybettim. Gençlerle oynamayı seviyoruz. Yine olsun yine oynarım, varsın gençler de eğlensin” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, futbol oynarken yaşadığı kaza ile gündeme gelmişti.

Gençlerle futbol maçı yapan Ersin Tatar, kafa topuna çıktığı sırada tökezledi ve yere düştü.

Sosyal medyada viral olan videoya ilişkin Odatv’nin sorularını yanıtlayan Tatar, olayı gülerek anlattı:

“O an kaleci öne çıktı, topu uzaklaştırdı. Iskalamış olduk. Sonra dengemi kaybettim. Gençlerle oynamayı seviyoruz. Yine olsun yine oynarım, varsın gençler de eğlensin.”

Daha önce profesyonel olarak oynamadığını ancak gençliğinde mahallede ve okulda futbol oynamaktan keyif aldığını ifade eden Ersin Tatar, hangi takımı tuttuğunu açıkladı: “Benim takımım Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım.”

