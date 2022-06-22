Yine Kahrolduk

Ülkede dün peş peşe çıkan yangınlar büyük korku ve panik yaşattı. Yedidalga’da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, yerleşim birimlerine yanaşırken, bazı evler tahliye edildi. Alevler dört saatlik çalışmadan sonra kontrol altına alınabildi

Yedidalga’da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, yerleşim birimlerine yanaşırken, bazı evler tahliye edildi. Alevler dört saatlik çalışmadan sonra kontrol altına alınabildiLefke'ye bağlı Yedidalga köyünde dün meydana gelen yangın, bölgede büyük korku ve paniğe neden oldu.Yedidalga bölgesinin güney kısmında saat 12:30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangına, İtfaiye Ekipleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Lefke Belediyesi ekipleri ile bölge halkı müdahale etti.Yangın, yerleşim birimlerine yanaşırken, bazı evler tahliye edildi.Alevler saat 16.00 sıralarında itfaiye, ilgili kurumlar ve halkın iş birliğiyle kontrol altına alındı.Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nden kiralanan ve 5 Haziran’da Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, dünkü yangına ‘teknik bakım için Türkiye’de olduğu gerekçesiyle’ müdahale edemedi.Helikopterin yangına iki buçuk saat sonra müdahale etmesiyle, ülkede konuşlandırılıyor denilen helikopterin aslında ‘servis için Türkiye'ye gittiği’ ortaya çıktı.Yangın için Türkiye’den farklı bir helikopter adaya gönderildi.Hatırlanacağı üzere; mürettebatın konaklamasını ve akaryakıtını Orman Dairesi'nin karşılayacağı Helikopter, 5 Haziran’da adaya gelmiş, Eylül ayına kadar Lefkoşa'da konuşlandırılacağı açıklaması yapılmıştı.Yedidalga köyünde felaketin eşiğinden dönülürken, bölge Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangına helikopter ile geç müdahale edildiği için tepki gösterdi.“Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi?” diyen Kaya, bu duruma isyan etti.Kaya, şunları dile getirdi:"Yangın 12.30'da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Burada sorulması gereken soru şu: Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi? Yangın bölgesinin deniz kenarı olması helikopterin işini daha da kolaylaştırması gerekirken, helikopter bölgeye 2 buçuk saatte geliyor. Hava rüzgarlıydı, kıldan döndük, ucuz atattık.”Öte yandan Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin teknik bakım zamanı geldiği için Türkiye’ye gittiğini ifade eden Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Yedidalga’daki yangına müdahale için Türkiye’den farklı bir helikopter geldiğini anlattı.Ağıllar ile Mersinlik arasında dün saat 16:00 sıralarında çıkan yangın zarara yol açtı.Ağıllar ile Mersinlik arasında dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale edildi.