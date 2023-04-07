Yılmaz Morgül’den El-Sen’in eylemine destek

Türkiyeli ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, El-Sen’in meclis önündeki eylemine katılarak eylemcilere destek verdi.
Yılmaz Morgül’ün açıklaması ise şu şekilde:
“Özellikle ben ülkemizde ve dünyamızda 200 tane sağlık ve sosyal yardım derneği ile çalışıyorum. Ben gönüllüyüm. Çok zor şartlarda büyüdüm. Sokaktan gelen bir sanatçıyım. KKTC’ye de bir iş için geldim Dışişleri Bakanlığı’nda bir işim vardı. Bugün burada bir eylem olduğunu gördüm ve santralin satılmasına karşı destek vermek için geldim. Sattırmayacağız”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.