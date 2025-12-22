Mesajında, "Bu ruh, devletimize yönelen her türlü baskıya, yok sayma ve izolasyon girişimine karşı en güçlü cevabımızdır. Egemen eşitliğimizden, özgürlüğümüzden ve devletimizden asla taviz vermeyeceğiz.” ifadesine yer veren Akpınar, Kıbrıs Türk halkının varoluş, onur ve özgürlük mücadelesinin tarih sahnesine silinmez izler bırakan bir milli mücadele iradesinin eseri olduğunu kaydetti.

Akpınar, bu topraklarda verilen mücadelenin, esarete boyun eğmeyen bir halkın egemenliğini ilan etme kararlılığının ifadesi olduğunu da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere ulaşmasında, canlarını feda ederek destan yazan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde; Kıbrıs Türk halkı kendi devletine, kendi iradesine ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır.”