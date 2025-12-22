İlk bültenini 21 Aralık 1973’te yayımlayarak yayın hayatına başlayan ve Kıbrıs Türk medyasının ana haber kaynağı olan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 52’nci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selda İçer, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek çelenk koydu.