Vakıf, 1978 Maraş olaylarının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Maraş’ta yaşananların, yalnızca bir dönemin karanlık sayfası değil, Alevi toplumuna yönelik tarihsel dışlama, inkar ve şiddet politikalarının en ağır sonuçlarından biri olduğu” ifadelerini kullandı.

Yaşananların "katliam suçu" olduğu denilen açıklamada, “Maraş’ta yakılan ve yıkılan yalnızca evler değil; canlarımız, inancımız, insanlık onuru ve birlikte yaşama ihtimali olmuştur. Bu nedenle Maraş’ta yaşananlar, basit bir ‘toplumsal olay’ ya da ‘kardeş kavgası’ olarak tanımlanamaz” vurgusu yapıldı.

Şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla değil korku, sindirme ve dışlama yoluyla da üretildiği belirtilen açıklamada “Maraş’ta müdahalenin geciktirilmesi ve faillerin yargı önüne çıkarılmamasının, bu suçun yalnızca bireysel değil, yapısal ve siyasal bir karakter taşıdığının göstergesidir" denildi.

Aleviliğin “kadın ile erkeği eşit gören, kimseyi inancından, kimliğinden ya da dilinden dolayı dışlamayan bu yol" olmasından dolayı tarih boyunca "tekçi ve mezhepçi" anlayışlar tarafından tehdit olarak görüldüğü kaydedildi. Bu tehdit algısının, Aleviliğin inancından çok, savunduğu insan merkezli, ilerici ve özgürlükçü toplumsal değerlerle ilgili olduğu kaydedilerek saldırıların, kültürel bir çatışma değil, bu değerleri bastırmaya yönelik siyasal müdahaleler olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizler için barış, inkarın ve sessizliğin üzerine kurulan bir düzen değil; hakikatle yüzleşen, adaleti esas alan ve eşitliği temel alan bir toplumsal sözleşmedir. Bu nedenle Maraş’ı anmak, yalnızca geçmişin acılarını hatırlamak değil; insanlığın ortak vicdanını savunmaktır” ifadelerine yer verildi.