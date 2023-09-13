Yılmaz: Enterkonnekte sistem KKTC'yi dünyaya bağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BRT’ye özel demeç verdi; Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BRT’ye özel demeç verdi; Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün KKTC’nin varlığını ve altyapısını güçlendirmeyi, Kıbrıs Türkü’nün refahını yükseltmeyi hedefleyen bir protokol olduğunu söyledi.

Protokolün ortak akılla şekillendirildiğini ifade eden Yılmaz, “KKTC’nin önceliği neyse belgenin önceliği de odur. Büyük alt yapı projeleri var. Bunlar olmadan ülkenin gelişmesi ve yatırım ikliminin gelişmesi mümkün değil. Bunlardan biri su projesi, Ercan’ın yolları, diğer yollar, sağlıkta, eğitimde yatırımlar. Enerji alanında önemli işbirlikleri. Sulama konusu var. Yatırımların bir kamu tarafı bir de özel kesimi var. Hiçbir ülke sadece kamu yatırımlarıyla büyüyemez. Girişimciliği de desteklememiz gerekiyor. Bu protokolde bu da var. Reel kesime destek. Özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemek. Dünyadaki girişimcilerle KKTC’deki girişimcileri bir araya getirmek bu protokolün öncelikleridir” dedi.

Tarımsal amaçlı sulama projesi konusunda da konuşan Yılmaz, dünyada yaşanan gelişmelerin tarım sektörü ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bu konuda başlatılacak master planı hayati olarak nitelendirdi.

Yılmaz, “dev bir proje, çılgın bir proje gerçekleştirdik. Denizin altından su taşındı. Öncelikle içme suyu için kullanıldı. Şimdi sırada sulama kısmında. Önemli çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle iletim sözkonusu. Güzelyurt ve Mesdarya’ya. Verimlilik artaracak. Aynı dekardan daha fazla ürün alınacak ve refah artacak. Ticaretin, gıda sanayinin gelişmesine sebep olacak. Tüm bunlar genel ekonomiye katkı sağlayacak. İstihdama ve refaha dönüşecek” dedi.

KKTC’nin depolama alanlarını da geliştirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “kendimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlmak zorundayız. Bu anlamda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Enerji konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören ve sadece KKTC’yi değil, tüm Kıbrıs’ı dünyaya entegre edecek bir projeden bahsedildiğini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, “çok önemli bir yatırım olarak gündemimizde. Bu konuda bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu mutabakatla süreci hızlandırdık. Şu anda fizibilite çalışması yapılıyor. Bu tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. İki hatlı bir sistemden bahsediyoruz. TC’den KKTC’ye, KKTC’den de dünyaya elektrik aktaracak bir sistemden bahsediyoruz. Enterkonnekte sisteminm parçası olduğunuzda yenilenebilir enerji kapasitesi de genişleyecek. Arz güvenliği de sağlanmış olacak” dedi.

Bu çözüm sağlanana kadar da KKTC’nin enerji açığı konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacaklarını belirten Yılmaz, “Su gibi, Ercan gibi, bu tür projeler hayata geçtikçe Kıbrıs Türk halkı daha refah bir yaşama kavuşacak. Şimdi elektrikte de başaracağız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ufak sorunlar karşısında karamsarlığı kapılmadan bunu aşmak için çalışmak gerektiğini, özgüvenli davranmak gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin Türk dünyasındaki yerini ve geçen hafta Bakü’deki toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in sözlerini de değerlendiren Cevdet Yılmaz, “Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum. 3 devlet tek millet diyoruz. KKTC giderek dünyada etkili bir hale gelecek. Çeşitli kanallarla ilerleyecek. KKTC gayri insani bir izolasyonla lkarşı karşıya. Bunlar birer birer ortadan kalkacak. Artık sanal dünya var. Böytle bir dönemde izolasyonların haksızlığı daha bir ortaya çıkar. İnşallah azerbaycandaki hareketler daha da gelişir.

Yılmaz, “KKTC’nin Türk dünyasındaki yeri sadece KKTC için değil Doğu Akdeniz’deki durum açısından da önemli” dedi.

TC’nin 100’üncü yılının idrak edildiğine işaret eden Cevdet Yılmaz, “100 yıllık birikimizi değerlendirererk yeni bir dönemi başlatıoyoruz. Biz buna Türkiye Yüzytılı diyopruz. Biz sıradan bir ülke değiliz. Bu yüzyılın şartlarında yetişmiş insan, teknolojik gelişmişliği, demokrasisi, hukuk standartları yüksek bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğiz. İleri ülkeler sınıfına katılacağız. Güçlenen Türkiye güçlenen KKTC ile birlikte gerçekleşecek. Aynı etkiyi komşu ülkelerimizde de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “geçmişimiz tarihimiz bir, geleceğimiz ve kaderimiz bir. Birlikte ilerleyeceğiz ve bunun sağlayacağı refahı da birlikte yaşayacağız” dedi.