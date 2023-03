Yıllardır dinmeyen acı

Girne dağ yolunda altı yıl önce meydana gelen kazada 17 yaşındaki kızı İlayda’yı kaybeden baba Salih Öztürk’ün acısı hiç dinmiyor. Öztürk, her gününü mezarlıkta kızının yanı başında geçiriyor. Öztürk’ün bu anına tanık olan Büyükelçi Feyzioğlu, mezar başına oturdu, acılı baba ile dertleşti, elini onun elinden hiç bırakmadı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında 17 yaşındaki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Öztürk, Esma Sude Demirkıran ve minibüs şoförü Denktaş Mutluel yaşamını yitirmişti. Kazanın izleri, yıllar geçmesine rağmen halen silinmedi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerle birlikte ailelerinin hayatları da karardı.

17 yaşındaki İlayda Öztürk’ün babası Salih Öztürk, kızını kaybetmesinin ardından büyük bir bunalıma girdi ve bir daha çıkamadı. Tek kızı İlayda Yeliz’i kaybeden Salih Öztürk’ün, altı yıldır acısı dinmiyor. Öztürk, her gününü mezarlıkta kızının yanıbaşında geçiriyor.

Acılı baba Salih Öztürk, her gün kızının mezarının başına gelip onunla konuşuyor.

Salih Öztürk dün de yine mezar başındaydı. Ancak bu kez beklemediği bir misafirle karşılaştı.

KKTC eski Başbakanlarından İrsen Küçük’ü anma töreni için Devlet Mezarlığına gelen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, tören sonrasında kızının mezarı başında oturan Salih Öztürk’ü gördü.

Feyzioğlu, aracını durdurdu, aşağıya indi, acılı baba Salih Öztürk’ün yanına geldi.

Öztürk’ün acısı paylaşan Feyzioğlu, mezar başına oturdu, yarım saat boyunca acılı baba ile dertleşti, elini onun elinden hiç bırakmadı.

Feyzioğlu, yaşadığı bu anla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Feyzioğlu’nun paylaşımı şöyle:

Sordum,

Zaman ne zaman durdu?

Dedi,

6 yıl,

3 ay,

10 gün.

Sordum,

Hep mi buradasın?

Dedi,

Hiç gitmem.

6 yıl, 3 ay, 10 gün.

Sordum,

Adın ne?

Az bi düşündü. Sonra dedi, Salihtir. Salih Öztürk.

Elini tuttum.

Elimi tuttu.

İnsan insana lazım be Salih dedim.

Dedi bana kızım lazım.

O zaman anlat bana dedim.

Anlattı. Yüreğinden.

Dinledim. Yüreğimden.

Rabbim bizleri acıların en büyüğü ile sınama.

Rabbim evlat acısı çekenlere sabır ver.

Rabbim sana inandık sana sığındık.

Rabbim vekilimiz sensin, velimiz sensin.

Rabbim;

İlayda Yeliz Öztürk'e,

Tüm geçmişlerimize,

Depremde yiten onbinlerce vatandaşımıza,

Kardeş vatanım Kuzey Kıbrıs'ın meleklerine

Rabbim rahmet eyle.