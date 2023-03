Yıllar sonra aynı karede buluştular

TKP'nin 47'nci kuruluş yılı, 2006 yılından sonra ilk kez tüm sosyal demokratların bir araya geldiği resepsiyonla kutlandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 47. kuruluş yılı resepsiyonu “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla önceki gün Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi,Resepsiyonda yeni siyaset anlayışı ve özgürlük mücadelesi vurgusu yapıldıAçıklamada, 2006 yılından sonra ilk kez tüm sosyal demokratların bir araya geldiği resepsiyona yoğun katılımın gösterildiği belirtildi.Resepsiyonda konuşan TKP-YG Genel Sekreteri ve TDP ve TKP MYK üyesi Ersen Sururi, gerek partiye emek vermiş gerek partinin kuruluşunda rol almış gerekse sonrasında partinin ilerlemesi için mücadele etmiş, merhum tüm yoldaşların önünde saygı ile eğildiğini söylediSururi’nin konuşmasının ardından sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, ülke olarak çok zor günler geçirildiğini aynı çatı altında bulunan her bireyin hayatı boyunca karşı durduğu ne varsa enkaz halinde karşılarında bulunduğunu ve o enkazın altından Kıbrıs’ın çocuklarını ve geleceğini kurtarmak zorunda kaldıklarını söyledi."Yolsuzlukların, liyakatsizliğin, patronaja dayalı siyasetin, savaş naralarının ve iradesizliğin getirdiği bu günlerde; TDP ve TKP’lilerin her şeye rağmen umut olarak toplum karşısına çıktıklarını” vurgulayan Atlı, toplumun ve ülkenin barış mücadelesine en çok ihtiyacı olduğu bu zamanlarda, herkesin birbirine sırtını dayayarak çok güçlü durmak zorunda olduğunu kaydetti.Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığını 25 Aralık 2022’de yapılan seçimle TDP adayı olarak üçüncü kez kazanan Başkan Mehmet Harmancı da uzun yıllardır birlikte mücadele ettiği, beraber ağladığı, beraber güldüğü, sosyal demokrat bu ailenin her bir ferdi ile birlikte 47. seneyi onurla ve gururla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Harmancı, “Ülke zor dönemlerden geçiyor, biz de parti olarak zor dönemlerden geçtik. Ama ağır bir sorumlulukla görevi devralan mevcut yönetici arkadaşlarımız ve iki partinin bir araya gelmesi önemliydi, bu başarıldı. Sosyal demokrat bir aile olarak bu birliktelik önümüze daha iyi bakabilmemiz açısından kayda değerdir” dedi.Harmancı, “Bugün bazı partilerin hayal edemediklerini uygulamış öncü bir partiyiz. O yüzden geçmişi sağlam temellere dayanan bu yapı, hiç merak etmeyin; bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaktır” ifadelerini kullandı.