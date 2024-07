Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ana sponsoru yine Telsim

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve Telsim ana sponsorluğunda 13.’sü gerçekleşecek olan Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin protokolü imzalandı.İKD Köşk’te düzenlenen protokole Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı imza koyarken, katılanlar arasında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve İş Kadınları Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri bulundu.Protokolde, yılın kadın girişimcileri 9 kişilik bağımsız jüri tarafından belirleneceği açıklanırken, ödül almaya hak kazanacak girişimci kadınların, seçici kurulda görev alacak üye temsilcilerin önereceği adaylar arasından belirleneceği de kaydedildi.Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, İş Kadınları Derneği ile uzun yıllardır sürdürdükleri Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin on üçüncüsünü düzenliyor olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını aktardı. Tüz, “Kadınların ekonomiye olan katkılarını ve görünürlülüğünü desteklemek adına Vodafone olarak bir çok projede yer alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.” dedi. Tüz, “Şirket olarak, kadınların güçlenmesi yönünde çok güçlü bir iradaye sahibiz ve ilk günden bu yana, her alanda kadınların yanında duruyoruz.” dedi. İş süreçlerinde başlayarak toplumsal ve ekonomik fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalıştıklarını aktaran Tüz, ada genelinde hayata geçirdikleri projelerle kadına destek veren şirketlerin başında geldiklerini aktardı. Tüz, Ödül töreninin düzenlenmesinde çok güçlü bir irade ortaya koyan başta İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı olmak üzere tüm yönetim kurulu ve üyelerine teşekkürlerini sundu.İş Kadınları Derneği yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu protokolode, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ve dernek adına, yapılan iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, on üçüncüsünün düzenleneceği ödül töreni için hazırlıkların başladığını aktardı. Bozkırlı “İş Kadınları Derneği’nin ve Telsim’in iş ortaklıklarının daha da artarak devam etmesini arzularken, juri üyelerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özveri ve titizlikle adayları belirleyeceğini bilmek ayrı bir gurur.” dedi.6 Ağustosta da yapılacak ilk jüri toplantısı yine İş Kadınları Derneği Köşkü’nde gerçekleşecek. Jüride, İş Kadınları Derneği, Telsim, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K. K. Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI), Genç İş İnsanları Derneği’nden birer temsilci, 1 bağımsız ekonomist ve geçen yılın Kadın Girişimcisi yer alacak.