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“Yıldızlarımız barışmıyor ancak desteğe hazırız”

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YDP Başkanı Arıklı, Sucuoğlu’nu tebrik ederek, “sizinle yıldızlarımız barışmıyor ancak hükümet kurma aşamasında dışarıdan destek vermeye hazırız” mesajı verdi

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“Yıldızlarımız barışmıyor ancak desteğe hazırız”
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu’nu tebrik ederek, “sizinle yıldızlarımız barışmıyor ancak hükümet kurma aşamasında dışarıdan destek vermeye hazırız” mesajı verdi.
Arıklı’nın açıklaması şöyle:
“Sayın Sucuoğlu,
Öncelikle Kurultay zaferiniz için sizi ve ekibinizi kutlar, bundan sonraki süreç için size başarılar dilerim.
Sayın Sucuoğlu,
Sizinle yıldızlarımızın barışmadığı bir gerçek. Ama ülkeye birlikte hizmet etmek için birbirimizi sevmemizin gerekmediği de bir gerçek. Kurultayımıza müdahale etmeniz dolayısı ile size kırgınlığımızın devam ettiği ise bir başka gerçek.
Sayın Sucuoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı bugün size yeni Hükümet kurma görevi verecek. Bu aşamada sizin kuracağınız Hükümette yer almayacağımızı peşinen söylemiştik.
Ama temaslarınız sonucu bir Hükümet kurma aşamasına gelebilirseniz, size dışarıdan destek vereceğimizi de biliniz...
Bu sıkıntı sadece bu döneme yöneliktir. Önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerden sonra ortaya çıkacak tablo, Parti yetkili kurullarımız tarafından yeniden değerlendirilecektir.
Tekrar Genel Başkanlığınızı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim...”
 
 
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