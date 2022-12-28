Yılbaşında evdeyiz

Vatandaş için yılbaşı tatili yalan oldu. Geçmişte tatillerde yurt dışına akın eden vatandaşlar, artan bilet fiyatları karşısında tüm uçuş hayallerini iptal etti. Kuzey Kıbrıs halkının çoğunluğu yeni yılı kendi evinde karşılayacak

Artan enflasyon, eriyen Türk Lirası karşısında günü kurtarmakla uğraşan vatandaş için yılbaşı tatili de yalan oldu. Yeni yılı, dışarda değil evde kutlamak bile lüks sayılır hale geldi. Tatillerde yurt dışına akın eden vatandaşlar, artan bilet fiyatları karşısında tüm uçuş hayallerini iptal etti. Turizm şirketleri, geçmiş yıllara oranla yurt dışı taleplerinin çok azaldığından yakındı.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 5 BİN TL, OTELLER 20 BİN LİRA

Yeni yıla evinde ‘merhaba’ diyecek 4 kişilik aile eksiksiz bir sofra hazırlamak için 3 bin TL’yi gözden çıkarmalı.

Yeni yıla beş yıldızlı otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 20 bin TL’den başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti hariç, üçüncü ülkeyi tatil seçeneği olarak düşünenler ise, binlerce Euro’yu gözden çıkarmak zorunda.

TUR PAKETLERİNE TALEP AZALDI

Tur operatörleri, geride bıraktığımız yıllara oranla bu yıl Türkiye ve Avrupa ülkelerine talebin çok azaldığını söyledi. Vatandaşın bu yıl uçak bilet fiyatları nedeniyle yılbaşı programı yapmadığından dert yanan tur operatörleri, “Vatandaş en ucuz pakete yönelse de tercihleri ülke içinde kalmak oldu” dedi. Vatandaşların eskiden çok fazla yurt dışına çıktığını kaydeden operatörler, taleplerde yüzde 60 ile 30 arasında düşüş olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

MERCAN: ESKİDEN HERKES GEZEBİLİYORDU

Tez Tour Seyahat Acentesi Direktörü Tezer Mercan, vatandaşın ucuzun paketlere yöneldiğini fakat buna rağmen ülke içinde kalmayı tercih ettiklerini kaydetti. Mercan, taleplerde yüzde 60 oranında bir düşüş olduğunu da ifade ederek, özel sektör çalışanlarının bu fiyatlarla yurt dışına çıkmasının hayalden öte olmadığını vurguladı.

ERCANTAN: YURT İÇİ TALEBİ DE AZ

Sayar Turizm Direktörü Sinem Sayar Ercantan, yurt dışına talebin çok az olduğunu, daha çok yurt içi otellerine talep olduğunu vurguladı. Yılbaşı tatillerinin uzun soluklu olmadığını ancak bu yıl Kıbrıs otelleri için de talebin az olduğunu vurgulayan Ercantan, Bilet fiyatlarının da oldukça yüksek olduğuna değinerek, beklentilerinin uçak bilet fiyatlarında bir düşüşe gidilmesi olduğunu ifade etti.

