Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a ait Yılan Adası’ndaki tarihi ev, torunu Rauf Denktaş’ın iş ortağı Burak Başlılar’a satıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a ait Yılan Adası’ndaki tarihi ev satıldı.

Dede Denktaş’ın ölümünden sonra torun Rauf Denktaş’a miras kalan askeri bölgedeki ev, Rauf Denktaş’ın iş ortağı Burak Başlılar’a satıldı.

2012’de İrsen Küçük Hükümeti tarafından vatandaş yapılan Başlılar’ın evi yıkarak ailesi için lüks bir malikane yapacağı öğrenildi.

‘FETÖ’NÜN PRENSİ’

Burak Başlılar’ın ismini kamuoyu ilk kez, ülkücü mafya lideri Sedat Peker’in ifşaatlarında duymuştu. Peker’in, ‘FETÖ’nün prensi’ dediği Burak Başlılar’ın, itirafçı yapılarak hakkındaki FETÖ soruşturmasının takipsizlik kararıyla kapatıldığı belgesiyle ortaya çıkmıştı.

SERDAR DENKTAŞ DOĞRULADI

“Herkes kendi evini satmıyor mu?” diyerek satışı doğrulayan Serdar Denktaş, sanılanın aksine oranın devlete ait olmadığını, 70’li 80’li yıllarda eşdeğer puanlarının yatırıldığını ve baba Denktaş’a tahsis edilen evin daha sonra koçana döndüğünü aktardı. Denktaş, askeri bölge olan Yılan Adası’nda Denktaş’ın evinin dışında 10’dan fazla ev olduğunu da sözlerine ekledi.

