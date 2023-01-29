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Yiğit bebek hayata tutunamadı

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Kalp yetmezliği hastası olan ve ameliyat olmayı bekleyen Yiğit bebek yaşamını yitirdi

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Yiğit bebek hayata tutunamadı
Kalp yetmezliği olan ve ameliyat olmayı bekleyen 1 buçuk yaşındaki Yiğit bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ailesinden yapılan açıklamada, kalp yetmezliği hastalığından dolayı yaşam savaşı veren 1 buçuk yaşındaki Yiğit Necat Akar bebeğin hayata tutunamadığı kaydedildi.
İstanbul'da yapay kalp nakli olmayı bekleyen bunun için de 600 bin TL'ye ihtiyaç duyan aile, dün yardım çağrısı yapmıştı.
Ailenin çağrısının halktan destek gördüğü ve ihtiyaç olan paranın yüzde 80'inin toplandığı ifade edildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 1 ay yoğun bakımda kalan ve daha sonra Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yardımlarıyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne ambulans uçakla sevk edilen Yiğit Necat Akar isimli bebeğin kalbi, kalp cihazıyla çalıştırılmıştı.
Doktorlar tarafından aileye verilen bilgiye göre, bir haftadır kalp cihazına bağlı olarak nefes alabilen bebeğin iyileşebilmesi için üç gün içerisinde “yapay kalp ameliyatı” olması gerekiyordu.
1 milyon TL olan ameliyat masrafının yüzde 40’ı devlet tarafından karşılansa da geriye kalan 600 bin TL aileden talep edilmişti.
 
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