Yeşilköy ile Yenierenköy Kavşağı arası 14 gün trafiğine kapalı olacak

Karayolları Dairesi, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arasındaki yolun yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile yarından itibaren 22 Eylül’e kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arasındaki yolun yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile yarından itibaren 22 Eylül’e kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.





Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “K.K.T.C Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Balanan - Yenierenköy Yolu yapım İşleri kapsamında, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile 09/09/2023 - 22/09/2023 ( 14 gün) tarihleri arasında konu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik ek’te belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlanabilecektir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

